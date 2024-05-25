2023'te 1,3 milyar kişi seyahat etti: Fransa'dan rekor, Türkiye dünya beşincisi oldu

DÜNYA Turizm Örgütü'nün (UNWTO), 2023 yılı turizm verilerine göre 1,3 milyar insan başka bir ülkeye seyahat ederken, 100 milyon turistle Fransa dünyada en çok turist ağırlayan ülke oldu. Türkiye ise İspanya, ABD ve İtalya'nın ardından dünya beşincisi oldu.

UNWTO'nun 2023 yılı turizm verilerini derleyen Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 2023 yılında dünyada başka bir ülkeye seyahat eden kişi sayısının 1,3 milyara yükseldiğini açıkladı. Fransa'nın 100 milyon turistle bir dünya rekoru kırdığı ve dünya turizm tarihinde ilk defa bir ülkenin bir yılda 100 milyon turist sayısına ulaştığını kaydeden Yavuz, 1 milyar 300 milyon turistin seyahat ettiği 2023 yılında İspanya'nın 85 milyonla ikinci, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 66 milyon turistle üçüncü olduğunu söyledi. Listede Türkiye'nin 2021 ve 2022 yıllarında geçtiği İtalya'nın ise 57 milyon turistle dördüncü olduğunu belirten Yavuz, “Türkiye ise 55 milyon turistle pandemi sonrası geçtiği İtalya'nın gerisine düşerek beşinci oldu" dedi.

2010'DAN BERİ LİDER

Fransa'nın, Dünya Turizm Örgütü istatistiklerinin tutulduğu 2010 yılından beri birinciliği kimseye kaptırmadığına işaret eden Yavuz, “En çok Belçika, İngiliz ve Alman turistlerin ziyaret ettiği Fransa'nın popüler yerleri Disneyland Paris, Louvre Müzesi, Eyfel Kulesi, Versailles Sarayı ve Pompidou Meydanı oldu. Tarihi ve kültürel değerleri, dünyaca bilinen ünlü mutfağı ve sahilleri ile hem şehir, hem sahil destinasyonu olarak yıllardır 70- 80 milyon civarında turist ağırlayan Fransa'nın 2023 yılında 100 milyon turiste ulaşması hem kendisi, hem dünya turizmi için yeni bir ziyaretçi rekoru oldu" dedi.

İSPANYA DA KENDİ REKORUNU KIRDI

2015 yılından beri Dünya ikinciliğini sürdüren İspanya'nın da 2023 yılında ilk kez 85 milyon turistin üzerine çıkarak kendi rekorunu kırdığını belirten Yavuz, “Geçen yıl İspanya'yı 85 milyon 170 bin turist ziyaret ederken, turizm geliri 92 milyar dolar olarak gerçekleşti. Fransa'ya göre daha az turistle çok daha fazla gelir elde eden İspanya'nın kişi başı turizm geliri 1080 dolar oldu. Dünya turizminde üçüncülüğü yine ABD aldı. 66 milyon 480 bin turistle yaklaşık 176 milyar dolar gelir elde eden ABD'nin kişi başı turizm geliri 2 bin 645 dolara ulaştı. Fransa, İspanya ve ABD yaklaşık 250 milyon turistle tüm dünyadaki gelişlerinin yüzde 20'sini elde ettiler" diye konuştu.

TÜRKİYE GELİRDE 6'NCI SIRADA

Pandemi ertesi Türkiye'nin gerisinde kalan İtalya'nın 2023 yılında 57 milyon 250 bin turiste ulaşarak dördüncülüğe geldiğini kaydeden Recep Yavuz, “İtalya'nın pandemi öncesi çok daha yüksek sayılara çıktığını biliyoruz. Hala pandeminin izlerini tam olarak üstünde atamayan İtalya'nın turizm geliri 55 milyar 900 milyon olarak açıklandı. Buna göre kişi başı geliri de 976 dolar oldu. Türkiye, 2022'ye göre önemli bir artış yakalamasına rağmen, rakip ülkelerde meydana gelen olağanüstü artıştan dolayı bir basamak geriledi ve beşinci oldu. Türkiye 2023 yılında 55 milyon 160 bin turistle 49 milyar 500 milyon lira turizm geliri elde etti. Kişi başı turizm geliri de 897 dolara yükseldi. Türkiye yüzde 10 civarındaki artışla toplam turizm gelirinde altıncı sırada yer aldı" dedi.

PANDEMİDEN SONRA TAŞLAR YERİNE OTURDU

Turizmde pandemiden sonra taşların artık yerine oturduğuna işaret eden Yavuz, şunları söyledi:

“Pandemide dengesi bozulan ülkelerin toparlanmaları 4 yıl sürdü. Asya Pasifik'teki normalleşme biraz daha sürecek gibi. Bir iki seneye özellikle Çin'in de devreye girmesiyle Dünya turizminin 'Top Ten'i son şeklini alacaktır. Türkiye hem turist sayısında, hem turizm gelirinde ilk 10'daki yerini koruyacaktır. Turizm sektörü krizlerle ilerlemeye devam ediyor. Sektör bir yandan sürekli yaşanan fiyat artışlarını, bir yandan kontrolsüz gelen yoğunluğu yönetmeye çalışıyor. Turizm her şeye rağmen 1 milyar 300 milyon kişinin satın aldığı önemli bir ürün. Çok krizler yaşadık gördük, ama savaşların aralıksız devam ettiği, ekonomik zorlukların insanların dengesini böylesine bozduğu bir dönemi pek yaşamamışken, büyümesini hız kesmeden sürdüren nadir sektörlerinden biri olarak turizm, dünya genelinde 2023 yılına damgasını vuran sektör oldu."

LİSTENİN İLK 20'SİNDEKİ ÜLKELER

UNWTO'nun 2023 yılı turizm verilerine göre ilk 20'deki diğer ülkelerin turist sayıları ve gelirleri şöyle:

"Meksika 42,15 milyon (30,8 milyar dolar), Birleşik Krallık 37,22 milyon (73,9 milyar dolar), Almanya 34,80 milyon (37,4 milyar dolar), Yunanistan 32,74 milyon (22,3 milyar dolar), Avusturya 30,91 milyon (25 milyar dolar), Tayland 28,15 milyon (29,7 milyar dolar), Suudi Arabistan 27,12 milyon (36 milyar dolar), Japonya 25,07 milyon (38,6 milyar dolar), Hollanda 20,3 milyon (20,2 milyar dolar), Malezya 20,14 milyon (14,8 milyar dolar), Polonya 18,99 milyon (15 milyar dolar), Kanada 18,34 milyon (39,2 milyar dolar), Hong Kong 17,16 milyon (21,1 milyar dolar), Morocco 14,52 milyon (10,3 milyar dolar), Çin 14,23 milyon (32,6 milyar dolar)."