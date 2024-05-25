Süs havuzunda tehlikeli serinlik

ANTALYA'da sıcaktan bunalan çocuklar, elektrik sisteminden kaynaklı olası kaçak akım tehlikesinin olduğu süs havuzlarında serinledi. Çevresinde 'Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı uyarı tabelalarına rağmen çocuklar, araçlarıyla yoldan geçen sürücüler ile kaldırımdaki yayaların da uyarısına kulak asmadı.
Antalya'da yol kenarı ve kavşaklardaki süs havuzları, çocukların oyun alanı oldu. Sıcaktan bunalan çocuklar, arkadaşlarıyla süs havuzlarında eğlenceli vakit geçirip serinleyip tercih etti. İçerisindeki aydınlatma ve fıskiye sistemi nedeniyle olası kaçak akım tehlikesi bulunan havuzlara giren çocuklar, yüzüp oynadı. Hijyen koşullarına aldırmadan yüzen çocukların havuzdaki fıskiye ile ışıklandırma sistemi demirlerini tramplen olarak kullanması dikkati çekti. Yaklaşık yarım metre derinliğindeki havuza atlayan, takla atan çocuklar, başlarını zemine çarpma tehlikesine aldırmadan birbiriyle şakalaştı.
Çevresinde 'Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı uyarı tabelaları bulunan havuzda çocuklar, araçlarıyla yoldan geçen sürücüler ile kaldırımdaki yayaların da uyarısına kulak asmadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.