Rize'de yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla besledi

RİZE'de, Furkan Cihan'ın yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla beslediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Çamlıhemşin ilçesi Gito Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Aracıyla, ilçeden yaylaya doğru giden Furkan Cihan, yol kenarında yavru bir ayı olduğunu fark etti. Cihan, yanına gittiği ayının yaralı olup olmadığını da kontrol edip, ardından annesini bulması için olduğu bölgede bıraktı. Cihan, yayladan dönerken de aynı bölgede gördüğü yavru ayıyı, bu kez, ineklerinden sağdığı sütü doldurduğu biberonla besledi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler de yavru ayıyı güvenli bölgeye alıp, ailesini tespit etmek için çalışma başlattı. Furkan Cihan'ın yavru ayıyı biberonla beslediği anlar ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.