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Rize'de yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla besledi

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RİZE'de, Furkan Cihan'ın yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla beslediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Olay, Çamlıhemşin ilçesi Gito Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Aracıyla, il...

Rize'de yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla besledi mask
Rize'de yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla besledi
Rize'de yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla besledi
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RİZE'de, Furkan Cihan'ın yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla beslediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Çamlıhemşin ilçesi Gito Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Aracıyla, ilçeden yaylaya doğru giden Furkan Cihan, yol kenarında yavru bir ayı olduğunu fark etti. Cihan, yanına gittiği ayının yaralı olup olmadığını da kontrol edip, ardından annesini bulması için olduğu bölgede bıraktı. Cihan, yayladan dönerken de aynı bölgede gördüğü yavru ayıyı, bu kez, ineklerinden sağdığı sütü doldurduğu biberonla besledi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler de yavru ayıyı güvenli bölgeye alıp, ailesini tespit etmek için çalışma başlattı. Furkan Cihan'ın yavru ayıyı biberonla beslediği anlar ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

25 May 2024 - 11:49 DHA Rize- Gündem

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