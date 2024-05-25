Tarihi 'Melikşah Hamamı' kazısında Osmanlı seramikleri bulundu

ANKARA'da, şifa ve sağlık merkezi olarak kullanıldığı bilinen 2 bin yıllık Roma dönemi eserlerinden Melikşah Hamamı'nda, 1 ay önce başlatılan kazı çalışmalarında, Osmanlı dönemine ait seramik parçaları bulundu. Tarihi hamamın, kazı çalışması tamamlanıp, restore edilmesi ardından turizme kazandırılması hedefleniyor.

Çubuk ilçesi Melikşah Mahallesi'ndeki tarihi 'Melikşah Hamamı'nda, Anadolu Medeniyetler Müzesi başkanlığında, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından 1 ay önce ilk kazı çalışmalarına başlandı. 1974'e kadar kullanılan, o tarihten itibaren suyu kuruduğu için kullanılmaz hale gelen tarihi hamamda, önce yüzey temizliği ve tarama çalışması yapıldı. Ardından kazı çalışmalarına başlandı. Öğretim üyeleri, öğrenciler ve arkeologların yer aldığı 1 aydır süren kazılarda Osmanlı dönemine ait seramik parçaları bulundu. Seramik parçalar birleştirildikten sonra kazı envanterlerine eklenip, arşivlenecek. Melikşah Hamamı'nın tarihine ait izlerin gün yüzüne çıkarılmasına yönelik kazı çalışmaları sürecek.

'BELKİ, İLK İSMİNİN NE OLDUĞUNU ÖĞRENECEĞİZ'

AYBÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Albayrak, "Biz burayı Roma dönemine ait kaplıca hamamı olarak nitelendirdik. Çünkü şu an önünde bulduğumuz alan, o dönemde yaklaşık 2 bin yıl önce Roma döneminde kullanılan, inşa edilen Kaplıca Hamam havuzu bölümü. Çünkü 1974'lere kadar bu kaplıca havuz kısmı aktif olarak kullanılmış. 1974'te bir yerde sondaj açılması nedeniyle sıcak su buradan kaybolmuş, sonra kaderine terk edilmiş ve burası tahrip edilmiş, çökmeler oluşmuş. Biz 'Kaplıca Hamamı' diyoruz ama bilinen ismi 'Melikşah Hamamı.' Burada köylüler, Melikşah Mahallesi olduğu için 'Melikşah Hamamı' adını vermiş. Şimdilik başka bir isim veremiyoruz. Burayla ilgili herhangi bir araştırma, kazı, bir çalışma yapılmadığı için şu anlık burayı Kaplıca Hamamı olarak nitelendiriyoruz ama ilerleyen zamanda kazılarımız ve çalışmalarımızda bulmuş olduğumuz yazıt, sikkeler yardımıyla belki hamamın ilk yapıldığındaki isminin ne olduğunu öğreneceğiz" diye konuştu.

'TURİZME KAZANDIRMAK İSTİYORUZ'

Doç. Dr. Albayrak, hamamın havuz kısmını temizleyip, çökme nedeniyle havuz içine düşen büyük blokları dışarıya çıkaracaklarını ve restorasyonu gerçekleştireceklerini söyledi. Doç. Dr. Albayrak, şu an kazı alanında iki çalışma sürdürdüklerini belirterek, "Çalışmalardan birisi, hamam kısmı dediğimiz havuz kısmının bölündüğü duvarların etrafını açarak bu duvarların devamını arıyoruz. Acaba burası sadece bir havuzdan ibaret mi, yoksa burası Roma hamamlarında olduğu gibi pek çok bölümden oluşan bir kompleks mi? Burada havuzu 2 bin yıl önce yapıldığı şekline geri döndürmek istiyoruz. Ve mümkün olursa da sıcak suyu tekrar buraya alarak, turizme kazandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ve arkeologlarla çalıştıklarını anlatan Doç. Dr. Albayrak, "Burada birkaç tane erken dönem dediğimiz, Osmanlı'nın 1400'lü yıllarına ait olduğunu düşündüğümüz seramikler elimize geçti. Ankara Savaşı ile ilgili yine Çubuk bölgesinde bir çalışma yürütüyoruz. Belki savaşla bağlantı veya savaş döneminde de bu hamamın kullanıldığını ele geçen sikkeler yardımıyla da ortaya koyacağız" dedi.