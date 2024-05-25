Türkiye'deki kritik hatta yük taşımacılığı yeniden başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile 30 Ekim 2017'de Türkiye-Gürcistan ve Azerbaycan iş birliğiyle açılan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nda bugüne kadar konvansiyonel taşımalar da dahil olmak üzere toplam 1 milyon 470 bin ton yük taşındığını ifade ederek, "Bu rakamlar dahi bu hattın bölge için ne kadar önemli bir demir yolu hattı olduğunu gösteriyor. Toplam 757 kilometre uzunluğundaki Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın 429 kilometresi Azerbaycan, 220 kilometresi Gürcistan ve 79 kilometresi Türkiye sınırları içerisinde yer alıyor. Hatta ilk ticari taşıma 30 Ekim 2017 tarihinde Kazakistan-Türkiye arasında 4 bin 700 kilometrelik mesafede başladı. Hatta Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Çin'e yük taşımacılığı gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Hattın, Çin'den Avrupa'ya uzanan demir yolu hattının önemli bir parçası olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, Çin'den yola çıkan 42 konteyner yüklü vagondan oluşan blok konteyner yük treninin, 6 Kasım 2019'da Ankara'dan Çekya'nın Prag şehrine gönderildiğini belirterek, "Tren, Çin-Türkiye parkurunu 12 günde ve Çin-Prag arasındaki toplam parkurunu ise 18 günde tamamlamış ve Demir İpek Yolu üzerinden Çin'den Avrupa'ya giden ve Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya ulaşan ilk yük treni olarak tarihe geçmişti. Ayrıca Türkiye'den Çin'e ilk ihracat blok treni ise 4 Aralık 2020'de Çerkezköy'den hareket ederek Xi'an eyaletinde Xinzhu şehrine ulaşmıştı. Ayrıca 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat depremleri sonrasında Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattıyla Çin'den Türkiye'ye 200 konteyner içerisinde 50 bin adet yaşam çadırı taşındı. Bu anlamda da bu hattın çok büyük katkısını gördük" dedi.

'YILDA 6,5 TON YÜK HEDEFLİYORUZ'

Türkiye ile Çin arasında Orta Koridor ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı ile orta vadede yıllık 200 blok tren işletmeyi hedeflediklerinin de altını çizen Bakan Uraloğlu, "Uzun vadede ise Orta Koridor ve Bakü-Tiflis-Kars güzergahından yılda 1500 blok tren işletmeyi ve 6,5 ton yük taşıması yapılmasını hedefliyoruz. Ayrıca Türkiye ile Çin arasındaki toplam seyir süresini 10 güne düşürmeyi planlıyoruz" ifadesini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, ayrıca; Bakü-Tiflis-Kars ve Orta Koridor üzerinden gerçekleştirilen taşımalarda önemli bir lojistik merkez oluşturacak Kars Lojistik Merkezi'nin 2021 Mayıs'ta hizmete açıldığını bildirdi.

Orta Koridor ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'na ilişkin Zengezur Koridoru'nun önemine de dikkat çeken Bakan Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Zengezur Koridoru, Azerbaycan'ın batı kısımları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Ermenistan Zengezur Bölgesi'nden geçecek. Kara ve demir yolu hatlarını birleştirecek. Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla beraber, Orta Koridor'un demir yolu ve kara yolu yük taşıma kapasitesi artacak. Bu da Pekin'den Londra'ya uzanan Doğu-Batı ticaretinin artışına olumlu katkı sağlayacak. Orta Koridor'un etkinliğinin artmasıyla hem Azerbaycan ile Hazar Denizi üzerinde geliştirilebilecek projeler hem de Nahçıvan ve Rusya ile ulaşım ve enerji alanında sağlanabilecek iş birlikleriyle ülkemizin bölgedeki stratejik konumunun önemi artacak."