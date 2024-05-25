İHH’nın Gazze’ye yardım çalışmaları sürüyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. Her gün 32 bin kişiye sıcak yemek dağıtımında bulunan vakıf; 7 Ekim’den bu yana çeşitli yardım kalemlerinde on binlerce Gazzeliye destek oldu.

2007 yılından bu yana Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine yönelik pek çok insani yardım çalışmasında bulunan İHH, 7 Ekim sonrasındaki süreçte de Gazze halkına destek olmayı sürdürüyor. Ancak, şehre ulaşan yardımlar, İsrail’in engellemeleri sebebiyle ihtiyacın çok altında.

7 EKİM SONRASINDA 4 MİLYON 406 BİN ADET SICAK YEMEK DAĞITILDI

Gazze’ye yönelik son saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana İHH tarafından şehirde; 4 milyon 906 bin 493 adet sıcak yemek, 1854 tanker içme suyu, 105 bin 336 adet gıda kolisi, 3 milyon 150 bin 226 adet ekmek, 118 bin 519 adet battaniye, 380 bin 356 paket lipid bazlı besin takviyesi, 56 bin 410 adet halı, 19 bin 36 adet elbise, 56 bin 748 adet hijyen paketi ve 78 bin 849 çuval un dağıtımı yapıldı.

GAZZE İÇİN 12 AMBULANS SATIN ALINDI

Ayrıca İHH tarafından, Gazze’ye ulaştırılmak üzere 12 ambulans satın alındı. Ambulansların 9’u AFAD aracılığıyla Gazze’ye ulaştırıldı. 3 ambulans ise, Mısır’ın Ariş Limanı’nda Gazze’ye girmeyi bekliyor.

Vakıf tarafından ulaştırılan diğer bazı yardımlar ise şu şekilde: 1801 adet muhtelif ilaç, bin 300 ilk yardım çantası, 63 bin 743 hasta ve bebek bezi, 10 bin 80 paket bebek maması, 200 aileye sebze dağıtımı, 53 büyükbaş adak kurbanı kesim ve dağıtımı, 8 bin 568 paket hurma, 340 adet medikal ürün ve 485 litre yakıt.

AFAD’LA KOORDİNELİ ÇALIŞMALAR YAPILDI

Vakıf, AFAD tarafından organize edilen 3 yardım gemisi ve 1 yardım uçağına çeşitli yardım malzemelerinden oluşan 41 TIR’lık insani yardım malzemesi desteği verdi. Kuveytli kuruluş Kuwait Society for Relief ve İHH tarafından ortak hazırlanan insani yardım gemisi ile de farklı birçok kalemde 907 tonu aşkın malzeme Gazze’ye ulaştırıldı. Ayrıca, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Gazze’ye ulaştırılmak üzere hazırlanan ve 2 bin 500 tona yakın yardım malzemesi taşıyan gemi de Mısır’ın Ariş Limanı’na ulaştı.