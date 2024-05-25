Alanya'da muhteşem festival başladı

ALANYA Belediyesi tarafından bu yıl 22.’si düzenlenen Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali, Kortej Yürüyüşü ve Şelale Meydanı’nda yapılan açılış töreniyle başladı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Festivalimizi uluslararası bir niteliğe dönüştürme hayalimizi hayata geçirdik. Önümüzdeki yıllarda, yurtdışından daha geniş katılımların ve içeriğin olacağı festivaller yaşayacağız” dedi.

Alanya Belediyesi’nin düzenlediği 22. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Türk bayrakları ve flamalar eşliğindeki yürüyüşe, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Milletvekili Aliye Coşar, CHP Parti Meclisi Üyesi Şengül Yeşildal, Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Daire Müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Üç gün sürecek festivalin ilk gününde Atatürk Anıtı önünde toplanan coşkulu kalabalık, Atatürk Caddesi ve İskele Caddesi üzerinden kortej yürüyüşünü gerçekleştirdi. Yerli ve yabancı binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte, Alanya’nın kültürel pek çok değeri de yer aldı. Şarkılar ve marşlar eşliğinde yürüyen vatandaşlar, festival coşkusunu doyasıya yaşadılar. Geniş katılımlı kortej, İskele'deki Şelale Meydanı’nda son buldu.

AKDENİZ VE VOKAL GRUBUNDAN MÜZİK ZİYAFETİ

Burada sahneye çıkan Akdeniz ve Vokal Müzik Dinletisi Grubu, yerli ve yabancı şarkılardan oluşan keyifli konseriyle, vatandaşlara muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Çökertme türküsüyle zeybek oynadı. Koçak, protokol üyeleri ve izleyenlerden büyük alkış aldı. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sanatçılara plaket takdim etti.

BAŞKAN ÖZÇELİK: ALANYA’MIZ MARKA BİR ŞEHİR HALİNE GELECEKTİR

Festivalin açılış konuşmasını yapan Başkan Osman Tarık Özçelik, "Tüm zorluklarına rağmen gelişerek, güzelleşerek büyüyen ve markalaşan festivalimizde sizlerle buluşmanın mutluluğu ve heyecanı içindeyim. Bildiğiniz üzere, kentimiz; ev sahipliği yaptığı yaklaşık 400 bin insanımızla, her yıl ağırladığı yerli ve yabancı milyonlarca turistiyle, 130’u aşkın ülkeden yaklaşık 50 bin yerleşik yabancısıyla, doğal güzellikleriyle, sahip olduğu üç büyük imparatorluğun kültürel mirasıyla, yakın tarihin mimari şaheserleri Kızılkulesi, Tersanesi, Tophanesi ve Kalesiyle çok kültürlü bir yaşam alanı oluşturuyor. Bizim amacımız, burada yaşayan insanlar için, hepimiz için Alanya’mızın yaşam kalitesini yükseltmek. Ancak o zaman ülkemizde ya da diğer ülkelerde yaşayan insanlar için Alanya’mız tercih edilen marka bir şehir haline gelecektir” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÖZÇELİK: FESTİVALİMİZİ ULUSLARASI BİR NİTELİĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözleriyle konuşmasına devam eden Başkan Özçelik, “Kültür sanat organizasyonlarını bu nedenle çok önemsiyoruz. İlk organizasyonuna gönüllü destek vermiş olmaktan dolayı kişisel olarak gurur duyduğum festivalimizi 22. kez düzenliyoruz. Festivalimizi bu yıl uluslararası bir niteliğe dönüştürme hayalimizi hayata geçirdik. Önümüzdeki yıllarda, yurtdışından daha geniş katılımların ve içeriğin olacağı festivaller yaşayacağız. Festivalimize bu sene çok önemli bir kategori ekledik. Alanya’mıza fark yaratacak şekilde değer katan hemşehrilerimize “Yaşam Boyu Başarı” adıyla ödül verilmesini kararlaştırdık. Bu konuda oluşturduğumuz seçici kurulumuz oldukça detaylı çalışmalar yaptıktan sonra oy birliğiyle karar verdi. Yaşam Boyu Başarı ödülümüzün kazananı çoğumuzun öğretmeni Haşim Yetkin Hocamızdır" diye konuştu.

KAYMAKAM ÜRKMEZER EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Kürsüye gelen Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ise, “Akdeniz’in incisi olan, Selçuklu‘ya başkentlik yapmış olan Alanya’mız yılın 12 ayı, yerli ve yabancıları misafir edebilme kapasitesiyle sadece bölgemizin değil Akdeniz’in en önemli destinasyonlarından biridir. Alanya’nın tanıtımına katkı sağlayan sanatsal, kültürel, sportif bütün faaliyetlerde burada yaşayan bütün hemşerilerimiz, STK’lar, Kaymakamlığımız ve Belediyemiz işbirliği içerisinde güzel çalışmalar ortaya koymaktadır. Bu festival de bu çalışmaların en önemlilerinden biridir. Festivalde emeği geçen başta Sayın Belediye Başkanımız ve ekibi olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve STK’lara teşekkür ediyor hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

HAŞİM YETKİN’E ‘YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ’

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü almak için sahneye, Alanya’nın yaşayan değerlerinden Eğitimci, Araştırmacı Yazar, Fotoğraf Sanatçısı ve Tarihçi Haşim Yetkin davet edildi. Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Özçelik, Haşim Yetkin’e ödülünü takdim etti. Festivalin kendisine doping olduğunu belirten Yetkin, mutluluğunu dile getirdi. Daha sonra festivale katılan protokol üyeleri ve yabancı temsilciler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra öğrencier tarafından folklor ve çeşitli gösteriler segilendi. Saat 21.00'de ise DJ Gökhan Sakaltaş performansının ardından 22.00'de ünlü müzik grubu KÖFN sahne aldı.(Haber MERKEZİ)

FESTİVAL PROGRAMI

25 MAYIS CUMARTESİ

11.00 Tüm stantların ve sergi alanlarının ziyarete açılması - Rıhtım

16.00 Okulların folklor ve animasyon gösterileri – Şelale Meydanı

17.00 "Minyatürlerle Alanya" sergisi açılışı – Kızılkule

17.30 "Alanya’nın sanata yansıması" resim sergisi – Türkler Güzel Sanatlar Lisesi - Tarihi sarnıç yapıları (Kızılkule yanı)

19.00 Müzik dinletisi - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarıyla dinleti – Tersane

21.00 Dj persormans – Dj Engin Güler - Belediye Sarayı arkası

22.00 Konser – Ziynet Sali - Belediye Sarayı arkası

26 MAYIS PAZAR

11.00 Tüm stantların ve sergi alanlarının ziyarete açılması - Rıhtım

16.00 Okulların folklor ve animasyon gösterileri – Şelale Meydanı

19.00 Müzik dinletisi - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarıyla dinleti – Kızılkule teras katı

21.00 Dj performans – Suat Ateş Dağlı - Belediye Sarayı arkası

22.00 Konser – Yeni Türkü - Belediye Sarayı arkası.