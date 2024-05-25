25 May 2024 - 10:28- Gündem G:

Alanya'ya sağanak geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesi üzerinden 5 günlük hava tahminini yayınladı

Alanya'ya sağanak geliyor mask
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Meteoroloji'den yayınlanan tahminlere göre,  Alanya'da önümüzdeki günlerde sağanak yağış beklentisi var.

Buna göre bu hafta beklenen   hava durumu şöyle:

25 Mayıs Cumartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 22-29 derece
26 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu, 22-28 derece
27 Mayıs Pazartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 22-28 derece
28 Mayıs Salı: Parçalı bulutlu, 22-29 derece
29 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu, 22-28 derece

# kadar, Alanya, Hava

25 May 2024 - 10:28 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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