Alanya'ya sağanak geliyor

Meteoroloji'den yayınlanan tahminlere göre, Alanya'da önümüzdeki günlerde sağanak yağış beklentisi var.

Buna göre bu hafta beklenen hava durumu şöyle:

25 Mayıs Cumartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 22-29 derece

26 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu, 22-28 derece

27 Mayıs Pazartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 22-28 derece

28 Mayıs Salı: Parçalı bulutlu, 22-29 derece

29 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu, 22-28 derece