- Ekonomi

Akaryakıtta tabelalar değişiyor

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Brent petrol fiyatları kayıplarını sürdürürken benzine indirim geldi. Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla birlikte benzin ve motorin fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Gece yarısından itibaren benzine 1 lira 38 kuruş indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Akaryakıtta tabelalar değişiyor mask
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç lira, dizel yakıt ne kadar oldu?

Petrol fiyatları, gerilmesini sürdürüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya indirim olarak yansıdı. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları da takip ediliyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 54 kuruş indirim geldi. Motorinde ise fiyat değişikliği olmadı. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak 41,20 TL'ye geriledi.

# kadar, devam, Kaç

25 May 2024 - 10:02 - Ekonomi

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