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İnanılmaz olay! 8 yaşındaki öğrenci hamburger yeme yarışında can verdi

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Düzce'de bir ilkokulda arkadaşlarıyla hızlı hamburger yeme yarışına giren 8 yaşındaki Eftelya K., nefes borusuna yemek kaçması sonucu hayatını kaybetti. Öğretmenlerin heimlich manevrası ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan çocuğun ailesi ve yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İnanılmaz olay! 8 yaşındaki öğrenci hamburger yeme yarışında can verdi mask
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Düzce'de bir ilkokulun kantininde, arkadaşlarıyla "Hızlı hamburger yeme" yarışına giren 8 yaşındaki Eftelya K.'ın nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan talihsiz çocuk, öğretmenlerin yaptığı heimlich manevrasına ve sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak can verdi. Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

KANTİNDE HAMBURGER YEME YARIŞI YAPTILAR

Olay, öğle saatlerinde Çay Mahallesi'nde bulunan Işık İlkokulu'nda meydana geldi. İlkokul öğrencisi Eftelya K., arkadaşlarıyla birlikte kantinden hamburger aldı. Çocuklar, daha sonra kendi aralarında hızlı hamburger yeme yarışına girdi. Bu sırada Eftelya'nın nefes borusuna yemek kaçtı.

NEFES BORUSUNA KAÇAN YEMEK CANINDAN ETTİ

Nefessiz kalan küçük kızı gören öğretmenler, müdahalede bulunmaya çalışıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen Eftelya, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AİLE HASTANE ÖNÜNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eftelya'nın acı haberini alan ailesi ile yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olayla ilgili hem adli he de idari soruşturma başlatıldı.

VALİLİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez Işık ilkokulu 2. Sınıf Öğrencimiz Eftelya K., 24 Mayıs 2024 Cuma günü ikinci tenefüste okul kantininden aldığı yiyeceği (sandviç) sınıfta yediği sırada, yiyeceğin boğazına kaçması sonucu fenalaşmış, hemen 112 Acil Sağlık Ekipleri aranmış, bu sırada koridor nöbetçi öğretmeni ve diğer öğretmenler tarafından heimlich manevrası ile öğrencimize ilk ve acil müdahale yapılmıştır.

Kısa süre içerisinde okula ulaşan 112 Acil Sağlık Ekiplerine öğrencimiz teslim edilmiş olup, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen öğrencimiz kurtarılamayarak vefat etmiştir. Yaşanan olayla ilgili Valiliğimizce hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

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25 May 2024 - 10:00 - Asayiş

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