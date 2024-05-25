Türkiye'nin uzun yıllardır konuştuğu yargı reformları, Kaş Adliyesi'nde yaşanan tuvalet krizi ile bir kez daha gündeme geldi. 16 Mayıs’ta Antalya’nın Kaş ilçesindeki adliyede, Avukat Hakan Tüzen ile Başsavcı Gökhan Feyzoğlu arasında tuvalet kullanımı yüzünden çıkan tartışma, adalet sistemindeki eksiklikleri ve sorunları ortaya koydu.

BAŞSAVCI İLE AVUKAT ARASINDA TUVALET TARTIŞMASI

Olay, Avukat Hakan Tüzen’in tuvalete girmesiyle başladı. Başsavcı Gökhan Feyzoğlu, tuvaletin sadece kendisine tahsis edildiğini iddia ederek, avukatın tuvaleti kullanamayacağını öne sürdü. Başsavcının korumaları, Tüzen’i zorla tuvaletten çıkardı ve ardından tuvaletin kilidini değiştirdi. Başsavcı Feyzoğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderdiği tutanakta, tuvaletin adliye personeline ait olduğunu belirtti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Bu olay, akıllara Kibar Feyzo filmindeki Ağa ve maraba arasındaki tuvalet tartışmasını getirerek sosyal medyada geniş yankı buldu. 10 Haber'de yer alan habere göre, Başsavcı Feyzoğlu'nun tutumu nedeniyle avukatlar, adliye önünde protesto düzenledi. Antalya Barosu, olayı Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) taşıdı.

ADALET BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

TBB, sorunun çözümü için Adalet Bakanlığı ile görüşmelere başladı. Ancak bu görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamadı. Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez, “Bir başsavcı düşünün ki adalet mekanizmasının üç önemli parçasından biri olan savunma makamını temsil eden bir avukatı korumalarıyla tuvaletten attırıyor. Olay ulusal basına yansıyor, büyük tepki oluşuyor, biz de Kaş’a gidiyoruz ve açıklama yapıyoruz. Ancak başsavcı işini gücünü bırakıp tuvaletin anahtarını değiştiriyor” dedi.

AVUKATLAR TUVALETTEN MAHRUM BIRAKILDI

Geçilmez, avukatların Kaş Adliyesi’nde temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir tuvaletten mahrum bırakıldığını vurguladı: “Bu durum, adalet sistemimizdeki liyakatsizlik ve üstenci tavırların bir göstergesidir. Avukatlar olarak bu onur kırıcı durumu sineye çekmeyeceğiz ve gereken cevabı vereceğiz.”

"KAŞ’A YENİDEN GİDECEĞİZ"

Geçilmez, Antalya Barosu olarak olayın peşini bırakmayacaklarını belirterek, “Başsavcının komik ve aciz duruma düşmesi, savcılık makamının itibarını zedelemiştir. Antalya Barosu avukatları, bu onur kırıcı tavrı kabul etmeyecek ve önümüzdeki hafta baro yönetimimiz ile birlikte Kaş’a giderek gereken cevabı verecektir” dedi.

Kaynak: Karar