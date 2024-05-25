Korkunç heyelan! 100 ev toprak altında kaldı

Papua Yeni Gine'de köyleri yutan toprak kayması felaketinde ölü sayısı hızla artıyor, halk evlerin üzerine düşen kayaları elleriyle kaldırmaya çalışıyor.

ÖLÜ SAYISI HIZLA ARTABİLİR

1100'den fazla evi yutan toprak kaymasında ölenlerin sayısının 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Ülkenin kuzeyindeki Enga bölgesinde ücra köyleri etkileyen felakette ölü sayısının hızla artabileceği belirtildi.

ORDU KURTARMA ÇALIŞMALARINA YARDIM EDİYOR

Yetkililer "'eşi benzeri görülmemiş" felaketin boyutlarını anlamak için çalışmaların devam ettiğini, toprak altındaki cesetlere ulaşmak için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini aktardı. Başbakan James Marape, ordunun da kurtarma çalışmalarına yardım ettiğini söyledi. Toprak kayması nedeniyle birçok yolun kapanması nedeniyle yardım çalışmaları helikopterlerle yürütülebiliyor.

TOPRAK ALTINDAKİ SEVDİKLERİNİ ARIYORLAR

Sosyal medya görüntülerine göre halk, yardımların ulaşmaması nedeniyle evlerin üzerine düşen kayaları, ağaçları ve çamuru elleriyle kaldırmaya çalışarak toprak altında kalan sevdiklerini arıyor.

Kaynak: Sondakika