- Dünya

Korkunç heyelan! 100 ev toprak altında kaldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de köyleri yutan toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. 1100'den fazla ev toprak altında kalırken, ölü sayısının 300'ün üzerine çıktığı ifade ediliyor. Ordunun da kurtarma çalışmalarına destek verdiği bölgede halk yardımların ulaşmaması nedeniyle kayaları ve ağaçları elleriyle kaldırmaya çalışarak toprak altında kalan sevdiklerini arıyor.

Korkunç heyelan! 100 ev toprak altında kaldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Papua Yeni Gine'de köyleri yutan toprak kayması felaketinde ölü sayısı hızla artıyor, halk evlerin üzerine düşen kayaları elleriyle kaldırmaya çalışıyor.

ÖLÜ SAYISI HIZLA ARTABİLİR

1100'den fazla evi yutan toprak kaymasında ölenlerin sayısının 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Ülkenin kuzeyindeki Enga bölgesinde ücra köyleri etkileyen felakette ölü sayısının hızla artabileceği belirtildi.

ORDU KURTARMA ÇALIŞMALARINA YARDIM EDİYOR

Yetkililer "'eşi benzeri görülmemiş" felaketin boyutlarını anlamak için çalışmaların devam ettiğini, toprak altındaki cesetlere ulaşmak için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini aktardı. Başbakan James Marape, ordunun da kurtarma çalışmalarına yardım ettiğini söyledi. Toprak kayması nedeniyle birçok yolun kapanması nedeniyle yardım çalışmaları helikopterlerle yürütülebiliyor.

TOPRAK ALTINDAKİ SEVDİKLERİNİ ARIYORLAR

Sosyal medya görüntülerine göre halk, yardımların ulaşmaması nedeniyle evlerin üzerine düşen kayaları, ağaçları ve çamuru elleriyle kaldırmaya çalışarak toprak altında kalan sevdiklerini arıyor.

Kaynak: Sondakika

# için, devam, Sosyal

25 May 2024 - 09:47 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, İmam Rıza Türbesi'nde defnedildi mask
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İmam Rıza Türbesi'nde defnedildi
O Avrupa ülkesi açıkça meydan okudu: "Netanyahu'yu tutuklayacağız" mask
O Avrupa ülkesi açıkça meydan okudu: "Netanyahu'yu tutuklayacağız"
İngiltere erken seçimlere gidiyor! İşte o tarih... mask
İngiltere erken seçimlere gidiyor! İşte o tarih...
Beşar Esad aldığı haberle yıkıldı: Üzücü gün... mask
Beşar Esad aldığı haberle yıkıldı: Üzücü gün...
Suriye Devlet Başkanı Esad’ın eşine lösemi teşhisi mask
Suriye Devlet Başkanı Esad’ın eşine lösemi teşhisi
Son Dakika! İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı mask
Son Dakika! İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber