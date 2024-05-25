İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, gece saatlerinde Sur ilçesi Fetih Mahallesi, Üniversite kavşağında meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada taraflar, silahlarla birbirine ateş açtı. Olayda İ.Ç. ve M.Ç., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ise yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan buldu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.