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İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

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DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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Olay, gece saatlerinde Sur ilçesi Fetih Mahallesi, Üniversite kavşağında meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada taraflar, silahlarla birbirine ateş açtı. Olayda İ.Ç. ve M.Ç., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ise yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan buldu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

# Polis, sağlık

25 May 2024 - 09:16 DHA - Gündem

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