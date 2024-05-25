Antalya'da otomobil dereye düştü! Arama çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde dereye düşen otomobildeki 5 kişiden 2'si derede kayboldu
Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 15 MA 0595 plakalı otomobil, Gökdere Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 5 yabancı uyrukludan 3'ü kendi imkanlarıyla dereden çıktıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Derede kaybolan biri çocuk 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.
Yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde aracın arka koltuğu bulundu.
Öte yandan araç, çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.