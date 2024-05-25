- Ekonomi

Kurbanlık fiyatları açıklandı: Güncel kurbanlık fiyatları 2024

ABONE OL Google News Sayfamız

Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların kilogram fiyatları belli oldu.

Kurbanlık fiyatları açıklandı: Güncel kurbanlık fiyatları 2024 mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Adana'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, kurbanlık hayvanların kilogram fiyatları belli oldu. Adana Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığı ve ilgili paydaşların bir araya gelmesiyle oluşturulan komisyon, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların fiyatlarını belirledi.

Buna göre, küçükbaş koyunlar kilogram başına 250 Türk Lirası, keçiler 200 Türk Lirası, teke cinsinden hayvanlar ise 230 Türk Lirası olarak fiyatlandırıldı. Büyükbaş hayvanlarda ise tosunlar için kilogram başına 250 Türk Lirası, düveler için 230 Türk Lirası fiyat biçildi.

Kurbanlık hayvanların kesim hizmetleri de tarifelendi; küçükbaş hayvanlar için 500 Türk Lirası, büyükbaş hayvanlar için ise dört parçaya bölünme şartıyla 4 bin Türk Lirası olarak belirlenen kesim ücretleri, bayram hazırlıklarında önemli bir bilgi oldu. Kıyma çekimi hizmetinin kilogram başına maliyeti 15 Türk Lirası olarak duyuruldu.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takvimine göre, Kurban Bayramı'nın arifesi olan 15 Haziran, Cumartesi gününe denk geliyor. Bayramın ilk günü 16 Haziran Pazar olarak belirlenirken, ikinci günü 17 Haziran Pazartesi, üçüncü günü 18 Haziran Salı ve bayramın dördüncü ve son günü ise 19 Haziran Çarşamba olarak kayıtlara geçti. Kurban Bayramı süresince yapılacak tatilin dokuz gün olup olmayacağına dair herhangi bir bilgi şu an için mevcut değil. Resmi açıklama bekleniyor.

Kurbanlık fiyatları açıklandı: Güncel kurbanlık fiyatları 2024

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, için, Son, ilgili, Adana, bin, günü

25 May 2024 - 02:11 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Borsa şaşkına döndü: Para basan hisseye yasak şoku! mask
Borsa şaşkına döndü: Para basan hisseye yasak şoku!
Duyduk duymadık demeyin: e-Devlet yeni hizmetini duyurdu! Herkesi ilgilendiriyor... mask
Duyduk duymadık demeyin: e-Devlet yeni hizmetini duyurdu! Herkesi ilgilendiriyor...
MÜSİAD’da tecrübelerini paylaştılar mask
MÜSİAD’da tecrübelerini paylaştılar
SON 2 GÜN KALDI! Emeklilerin 5.000 TL’lik ödeme alması için hemen başvurması gerekiyor mask
SON 2 GÜN KALDI! Emeklilerin 5.000 TL’lik ödeme alması için hemen başvurması gerekiyor
Memurlar ve kamu işçilerinin Temmuz zammı belli oldu: Temmuz’da kim ne kadar alacak? mask
Memurlar ve kamu işçilerinin Temmuz zammı belli oldu: Temmuz’da kim ne kadar alacak?
Ziraat Bankası, TC kimlik numarasının sonu 0-2-4-6-8 olanlara 40.000 TL’lik ödeme yapacak mask
Ziraat Bankası, TC kimlik numarasının sonu 0-2-4-6-8 olanlara 40.000 TL’lik ödeme yapacak
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber