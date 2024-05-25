Kurbanlık fiyatları açıklandı: Güncel kurbanlık fiyatları 2024

Adana'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, kurbanlık hayvanların kilogram fiyatları belli oldu. Adana Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığı ve ilgili paydaşların bir araya gelmesiyle oluşturulan komisyon, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların fiyatlarını belirledi.

Buna göre, küçükbaş koyunlar kilogram başına 250 Türk Lirası, keçiler 200 Türk Lirası, teke cinsinden hayvanlar ise 230 Türk Lirası olarak fiyatlandırıldı. Büyükbaş hayvanlarda ise tosunlar için kilogram başına 250 Türk Lirası, düveler için 230 Türk Lirası fiyat biçildi.

Kurbanlık hayvanların kesim hizmetleri de tarifelendi; küçükbaş hayvanlar için 500 Türk Lirası, büyükbaş hayvanlar için ise dört parçaya bölünme şartıyla 4 bin Türk Lirası olarak belirlenen kesim ücretleri, bayram hazırlıklarında önemli bir bilgi oldu. Kıyma çekimi hizmetinin kilogram başına maliyeti 15 Türk Lirası olarak duyuruldu.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takvimine göre, Kurban Bayramı'nın arifesi olan 15 Haziran, Cumartesi gününe denk geliyor. Bayramın ilk günü 16 Haziran Pazar olarak belirlenirken, ikinci günü 17 Haziran Pazartesi, üçüncü günü 18 Haziran Salı ve bayramın dördüncü ve son günü ise 19 Haziran Çarşamba olarak kayıtlara geçti. Kurban Bayramı süresince yapılacak tatilin dokuz gün olup olmayacağına dair herhangi bir bilgi şu an için mevcut değil. Resmi açıklama bekleniyor.

Kaynak: Kamu Son Haber