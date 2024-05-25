Borsa şaşkına döndü: Para basan hisseye yasak şoku!

Borsa İstanbul’da işlem gören 1 hisse hakkında tedbir kararı alındı.
Borsa İstanbul tarafından Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında borsada işlem gören Tetamat Gıda Yatırımları (TETMT) hisseleri hakkında 21 Haziran 2024 tarihine kadar emir paketi tedbiri kararı alındı. Ayrınca hisse hakkında daha önce alınan brüt taksa tedbiri ve kredili işlem yasağı kararının mir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edeceği belirtildi.
Tedbir kararı sonrası TETMT hisseleri haftanın son işlem gününde yüzde 3 yakın değer kaybederek 9.765 TL seviyesine geriledi.
EMİR PAKETİ TEDBİRİ NEDEN UYGULANIR?
Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişi kısıtlaması", "emir iptali, emir miktar azaltımı ve emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" gibi önlemleri içerir.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.