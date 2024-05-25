Duyduk duymadık demeyin: e-Devlet yeni hizmetini duyurdu! Herkesi ilgilendiriyor...

Türkiye'de trafik kazaları sonrasında düzenlenen kaza tespit tutanakları, artık dijital ortamda. Yeni sistem sayesinde, sürücüler herhangi bir kağıt formuna ihtiyaç duymadan, doğrudan cep telefonları üzerinden online bir şekilde bu tutanakları doldurabilecekler.

e- Devlet'in mobil uygulamasına entegre edilen uygulama ile, kaza tespit tutanaklarının cep telefonları aracılığıyla yapılması mümkün hale geliyor. Trafik kazaları sonucu oluşan hasarlar için, ilgili sürücülerin olay yerinde tutanak düzenlemeleri zorunlu tutuluyor.

Anlaşma sağlayan sürücüler, trafik polisinin olay yerine gelmesini beklemeden, kendi aralarında bu tutanakları oluşturabiliyorlar. e-Devlet uygulamasına getirilen bu yenilik ile, fiziki evrakların doldurulmasına gerek kalmadan, tutanaklar doğrudan cep telefonları üzerinden doldurulabilecek. Bu değişiklik, kullanıcılara büyük bir zaman tasarrufu sağlayarak, bürokratik işlemleri minimuma indirgeyecek.

GÜNCEL KAYITLAR

e-Devlet platformu, vatandaşların "kaza tespit" işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir güncelleme aldı. Güncelleme ile, kullanıcılar arama bölümüne "kaza tespit" yazdıklarında karşılarına çıkan kaza tutanağı sekmesine erişebiliyorlar. Sekmeye yapılan tıklama sonrasında, tutanak doldurma sürecine adım atılıyor ve kullanıcılar, gerekli şartları kabul ettikten sonra "yeni tutanak oluştur" seçeneğine yönlendiriliyorlar. Sistem sayesinde, sürücüler hem yeni bir kaza tutanağı oluşturabiliyor hem de zaten var olan bir tutanağın tarafı olarak işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

Uygulama aracılığıyla, kazaya karışan araçların ve sürücülerin bilgileri, kazanın meydana geldiği konum gibi detaylar adım adım tutanağa işlenebiliyor. Ayrıca, daha önceden oluşturulan kaza tutanaklarına da mobil uygulama üzerinden erişim sağlanabiliyor. Ancak, bu özelliklerin kullanılabilmesi için e-Devlet uygulamasının en güncel versiyonuna sahip olunması gerekmekte. Yeni hizmete sunulan bu uygulama, şimdilik yalnızca iki aracın karıştığı kazalar için geçerli olup, zincirleme kazaların tutanakları için hâlâ kağıt formunun kullanılması gerektiği belirtiliyor.

TUTANAK NASIL İŞLEME ALINIYOR?

e-Devlet platformunda, vatandaşların trafik kazalarını kaydetmeleri için tasarlanmış "Kaza Tutanağı" bölümüne erişim sağlanabilir. Bu bölümde, kullanıcılar "Yeni Tutanak Oluştur" seçeneği ile kaza detaylarını sisteme girebilir veya "Yeni Tutanak'a Dahil Ol" seçeneği ile mevcut bir tutanağa katkıda bulunabilirler.

Kullanıcılar, kaza yerinin koordinatlarını belirttikten sonra ilgili araçların bilgilerini ve kaza anını tarif eden senaryoyu sisteme ekleyebilirler. Ayrıca, kaza anına ait fotoğrafların yüklenmesi ve trafik sigortası detaylarının girilmesi de mümkündür. Tüm bu adımlar tamamlandığında, tutanak otomatik olarak Sigorta Bilgi Merkezi'ne iletilir ve işlem tamamlanır.

Kaynak: Kamu Son Haber