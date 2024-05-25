Safaricilere 'Sulu şaka' uyarısı

Eğitimde işletme ve sürücülere; ayakta yolculuk yapılmaması, sigara kullanılmaması, araçtan çöp atılmaması, hareket halindeki araçtan inilmemesi veya binilmemesi, su tabancası kullanılmaması veya sulu eğlenceler yapılmaması, çocukların güvenliğinin sağlanması, safari araç sürücüsünün dikkatini dağıtacak hal ve hareketlerden kaçınılması, tur rehberlerinin talimatlarına uyulması, konuları hakkında bilgiler verildi. Eğitimlere 5 işletme sahibi, 22 çalışanı ile katılırken ayrıca 150 safari araç yolcusuna uygulamalı trafik eğitimi verildi. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi