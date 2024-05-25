- Asayiş

Safaricilere 'Sulu şaka' uyarısı

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ALANYA’DA safari işletmeleri ve şoförlerine yönelik trafik eğitimi verildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kestel Mahallesi, Dim Çayı mevkiinde bulunan ve safari turu yapan yolcular ile işletme çalışanlarına yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Safaricilere 'Sulu şaka' uyarısı mask
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Eğitimde işletme ve sürücülere; ayakta yolculuk yapılmaması, sigara kullanılmaması, araçtan çöp atılmaması, hareket halindeki araçtan inilmemesi veya binilmemesi, su tabancası kullanılmaması veya sulu eğlenceler yapılmaması, çocukların güvenliğinin sağlanması, safari araç sürücüsünün dikkatini dağıtacak hal ve hareketlerden kaçınılması, tur rehberlerinin talimatlarına uyulması, konuları hakkında bilgiler verildi. Eğitimlere 5 işletme sahibi, 22 çalışanı ile katılırken ayrıca 150 safari araç yolcusuna uygulamalı trafik eğitimi verildi. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi

# Trafik

25 May 2024 - 01:32 - Asayiş

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