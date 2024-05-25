MÜSİAD’da tecrübelerini paylaştılar

Şube üyelerinden Canan Ceylan modülatörlüğünde yapılan etkinliği değerlendiren MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, "Şubemiz ev sahipliğinde üye kaynaşması, yeni hizmet alanlarını tanıma, ticari başarıda tecrübe paylaşımı konusunda istikrarlı bir çalışma yürütüyoruz. Alanya özelinde MÜTBİR ve TTPP ile MÜSİAD’ın birlikte yapabileceği çalışmalara yönelik de fikir alışverişinde bulunduk. Geçmişten günümüze ülkemizde, şehrimizde ve dünyada, inşaat-emlak sektörünün durumu, riskler ve fırsatları değerlendirdik. Hem konuklarımız açısından hem de üyelerimiz açısında verimli bir etkinlik oldu" dedi. (MÜSİAD/BÜLTEN)

Kaynak: MÜSİAD