- Ekonomi

MÜSİAD’da tecrübelerini paylaştılar

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MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi’nde geleneksel hale gelen Alaiye Sohbetleri’nin konuğu Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker ve Türkiye Emlak Profesyonelleri Derneği (TTPP) Kurucu Başkanı Yakup Uslu oldu.

MÜSİAD’da tecrübelerini paylaştılar mask
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Şube üyelerinden Canan Ceylan modülatörlüğünde yapılan etkinliği değerlendiren MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, "Şubemiz ev sahipliğinde üye kaynaşması, yeni hizmet alanlarını tanıma, ticari başarıda tecrübe paylaşımı konusunda istikrarlı bir çalışma yürütüyoruz. Alanya özelinde MÜTBİR ve TTPP ile MÜSİAD’ın birlikte yapabileceği çalışmalara yönelik de fikir alışverişinde bulunduk. Geçmişten günümüze ülkemizde, şehrimizde ve dünyada, inşaat-emlak sektörünün durumu, riskler ve fırsatları değerlendirdik. Hem konuklarımız açısından hem de üyelerimiz açısında verimli bir etkinlik oldu" dedi. (MÜSİAD/BÜLTEN)

Kaynak: MÜSİAD

# Bir, Alanya

25 May 2024 - 01:30 - Ekonomi

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