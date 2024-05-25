MÜSİAD’da tecrübelerini paylaştılar

Şube üyelerinden Canan Ceylan modülatörlüğünde yapılan etkinliği değerlendiren MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, "Şubemiz ev sahipliğinde üye kaynaşması, yeni hizmet alanlarını tanıma, ticari başarıda tecrübe paylaşımı konusunda istikrarlı bir çalışma yürütüyoruz. Alanya özelinde MÜTBİR ve TTPP ile MÜSİAD’ın birlikte yapabileceği çalışmalara yönelik de fikir alışverişinde bulunduk. Geçmişten günümüze ülkemizde, şehrimizde ve dünyada, inşaat-emlak sektörünün durumu, riskler ve fırsatları değerlendirdik. Hem konuklarımız açısından hem de üyelerimiz açısında verimli bir etkinlik oldu" dedi. (MÜSİAD/BÜLTEN)
Kaynak: MÜSİAD
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.