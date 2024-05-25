- Teknoloji

Meta'dan yeni yapay zeka modeli: Bukalemun

ABONE OL Google News Sayfamız

Meta, OpenAI'nin GPT-4o'suna rakip olacak yeni çok modlu yapay zeka modeli Bukalemun'u geliştiriyor

Meta'dan yeni yapay zeka modeli: Bukalemun mask
ABONE OL Google News Sayfamız

OpenAI ve Google arasındaki son yapay zeka mücadelesinin ardından Meta'nın yapay zeka araştırmacıları, kendi modelleriyle yarışmaya katılmaya hazırlanıyor. Çok modlu yapay zeka modelleri, metinler, resimler, ses kayıtları ve videolar gibi çeşitli medya biçimlerini işleyebildikleri için büyük dil modellerinin geliştirilmiş versiyonları olarak kabul ediliyor. Örneğin, artık kameranızı açabilir ve OpenAI'nin en yeni GPT-4 AI modelinden çevrenizle ilgili bir açıklama yazmasını isteyebilirsiniz. Facebook'un ana şirketi Meta, kendi multi modeli Chameleon (Bukalemun) ile benzer bir araç piyasaya sürmeyi planlıyor.

FÜZYON MİMARİSİ KULLANILDI

Chameleon adı verilen yeni sistem, eski bir füzyon mimarisi üzerine inşa edildi ve bu nedenle, diğer sistemlerin çoğunda mümkün olmayan şekillerde birden fazla girdiyi bir araya getirebiliyor. Bugüne kadar bu tür modellerin çoğu, işlemenin ilk aşamalarında bu tür verileri ayrı varlıklar olarak işliyordu ve daha sonra bunları ilişkilendirmeleri aramak için bir araya getiriyordu. Bu teknik geç füzyon olarak adlandırıldı. Böyle bir yaklaşımın işe yaradığı görüldü ancak entegrasyonla ilgili sınırlamaları var. Bunun üstesinden gelmek için Meta ekibi, modellerini erken füzyon mimarisine dayandırdı.

Meta'nın Chameleon ekibine göre model, 'Görüntüleri ve metni herhangi bir rastgele sırayla anlama ve oluşturma kapasitesine sahip erken füzyon belirteci tabanlı karma modeller' dizisinden oluşuyor. Erken füzyon mimarisini kullanan yapay zeka modelleri, geç füzyon yaklaşımının sınırlamalarının ötesine geçmeyi vaat ediyor. Araştırmacılar, Gemini'den farklı olarak Chameleon'un uçtan uca bir model olduğunu ve bu durumun görüntü kod çözücülere olan ihtiyacı gereksiz hale getirdiğini belirtiyor. (HABER MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

# ilgili, Bir, için, Son, kadar, merkezi

25 May 2024 - 01:08 - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Meta'dan yeni yapay zeka modeli: Bukalemun mask
Meta'dan yeni yapay zeka modeli: Bukalemun
Bakan Şimşek'ten heyecanlandıran açıklama: İhbar edene ikramiye dönemi resmen başladı! mask
Bakan Şimşek'ten heyecanlandıran açıklama: İhbar edene ikramiye dönemi resmen başladı!
Tek tıkla ihbar dönemi resmen başladı: Bu uygulamaları kullananlar dikkat! mask
Tek tıkla ihbar dönemi resmen başladı: Bu uygulamaları kullananlar dikkat!
Yurtdışından telefon alanlar dikkat: Flaş vergi düzenlemesi mask
Yurtdışından telefon alanlar dikkat: Flaş vergi düzenlemesi
Google'dan yapay zeka atağı: Devasa yatırım! mask
Google'dan yapay zeka atağı: Devasa yatırım!
Türk bilim insanları yeni bir çöpçü balık türü keşfetti mask
Türk bilim insanları yeni bir çöpçü balık türü keşfetti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber