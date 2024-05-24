Bakan Bayraktar: Sakarya Gaz Sahasında günlük 5 milyon metreküpe ulaştık

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahasında günlük üretimin yeni bir rekorla 5 milyon metreküpe ulaştığını açıkladı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sakarya Gaz Sahamızda doğal gaz üretiminde yeni bir rekora ulaştık. Bugün itibarıyla günlük 5 milyon metreküp ile 2 milyon haneye yetecek kadar doğal gaz üretiyoruz" dedi.