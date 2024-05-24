Bakan Bayraktar: Sakarya Gaz Sahasında günlük 5 milyon metreküpe ulaştık

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahasında günlük üretimin yeni bir rekorla 5 milyon metreküpe ulaştığını açıkladı.
Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sakarya Gaz Sahamızda doğal gaz üretiminde yeni bir rekora ulaştık. Bugün itibarıyla günlük 5 milyon metreküp ile 2 milyon haneye yetecek kadar doğal gaz üretiyoruz" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.