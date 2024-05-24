Netflix Türkiye'de yeni dönem

Netflix, Türkiye’deki içerik ekibinde bir liderlik değişimi gerçekleşeceğini duyurdu. 2019’dan bu yana Netflix Türkiye İçerik Direktörlüğü görevini yürüten Pelin Diştaş, Netflix’ten ayrılma kararı aldı. Görev süresi 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek. Eğlence servisinin dizilerden sorumlu yeni lideri ise Özge Bağdatlıoğlu olacak.

25 TÜRK DİZİSİNE İMZA ATILDI

Netflix, 2018’den bu yana Türkiye’de 25 diziye imza attı. 30’dan fazla dile çevrilerek tüm dünyada yayınlanan bu diziler, 75’in üzerinde ülkede Top 10 listelerinde yer aldı.

ÖZGE BAĞDATLIOĞLU KİMDİR?





Özge Bağdatlıoğlu, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Lisans eğitiminin ardından, Galatasaray Üniversitesi Radyo TV Yayıncılığı Yüksek Lisans programını tamamladı. Kariyeri boyunca pek çok farklı kanal ve yapım şirketinde drama yöneticisi ve yapımcı olarak görev yaptı. 2020 yılında Netflix Türkiye İçerik ekibine katılan Bağdatlıoğlu, eğlence servisinin bugüne dek yayınladığı dizilerde önemli görevler üstlendi.

Kaynak: Haber Merkezi