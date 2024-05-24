Melis Sezen'in elbisesindeki detayla gündem oldu

27 yaşındaki ünlü oyuncu Melis Sezen sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Paylaştığı iddialı fotoğraf ve videolarla dikkatleri üzerine çekmesini biliyor. Dans videolarıyla dikkat çeken Melis Sezen, Cannes pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu.
'ÇİRKİN' VE 'GEREKSİZ' ELEŞTİRİSİ
Cannes'a katılan ünlü isimlerden biri olan Sezen, birbiri ardına paylaştığı pozlarla takipçilerini kendisine hayran bıraktı. Ancak elbisesindeki detay eleştirilerden kaçamadı. Takipçilerin çoğu detayı çirkin ve gereksiz buldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.