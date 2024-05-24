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Melis Sezen'in elbisesindeki detayla gündem oldu

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Sadakatsiz dizisinde 'Derin' karakteriyle şöhrete kavuşan Melis Sezen, Cannes paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti.

Melis Sezen'in elbisesindeki detayla gündem oldu mask
Melis Sezen'in elbisesindeki detayla gündem oldu
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27 yaşındaki ünlü oyuncu Melis Sezen sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Paylaştığı iddialı fotoğraf ve videolarla dikkatleri üzerine çekmesini biliyor.   Dans videolarıyla dikkat çeken Melis Sezen, Cannes pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu.

'ÇİRKİN' VE 'GEREKSİZ' ELEŞTİRİSİ

Cannes'a katılan ünlü isimlerden biri olan Sezen, birbiri ardına paylaştığı pozlarla takipçilerini kendisine hayran bıraktı. Ancak elbisesindeki detay eleştirilerden kaçamadı. Takipçilerin çoğu detayı çirkin ve gereksiz buldu. 

Melis Sezen'in elbisesindeki detayla gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, Yer

24 May 2024 - 23:30 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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