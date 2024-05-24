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Zincir markette skandal! Tek tek 'o' ürünler toplatıldı

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İstanbul Avcılar'da skandal bir olay yaşandı. Zincir market şubelerinde yapılan denetimlerde son kullanma tarihleri geçmiş çeşitli gıda ürünleri toplatıldı.

Zincir markette skandal! Tek tek 'o' ürünler toplatıldı mask
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Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yapılan şikayetler üzerine Cihangir ve Denizköşkler Mahallesi'ndeki zincir market şubelerinde gıda ürünlerini denetledi. Ekipler, Cihangir'deki bir markette son kullanma tarihi geçmiş birçok ürün belirledi. Tarihi geçen peynir çeşitleri, kırmızı et ürünleri, tavuk, tatlı ve sütleri toplatılarak siyah iki torba içine koyuldu ve tutanakla market sorumlusuna teslim edildi. Zabıta Amiri Baki Sarıkaya bu ürünlerin soğuk ortamda saklanmasını ve gelecek olan Avcılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmesi gerekliğini söyledi.

1 AY ÖNCE SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ

Toplatılan ürünler arasında bulunan yufkanın 1 ay önce son kullanma tarihinin dolduğu belirlendi. Avcılar Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin bayat ürünleri inceledikten sonra cezai işlem yapacağı ifade edildi. Denetimlerin devam edeceği açıklandı.

Kaynak: DHA

# Bir, devam, Son, açıklandı

24 May 2024 - 23:00 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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