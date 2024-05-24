Motosiklet karşı şeride fırladı; metrelerce sürüklendi

Zonguldak istikametine gitmekte olan Barış Özcan yönetimindeki motosiklet, yan yoldan ana yola çıkmak isteyen Yaşar Gürses yönetimindeki minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü Özcan’a Zonguldak’tan Bartın’a seyir halindeki Latif Kadam yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Özcan, aracın altında kalarak, yaklaşık 70 metre sürüklendi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kaza sonrasında çevreden yetişen vatandaşlar tarafından hafif ticari aracın altından çıkarılan Barış Özcan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Barış Özcan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Yaşar Gürses ve Latif Kadam ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA