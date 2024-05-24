- Asayiş

Motosiklet karşı şeride fırladı; metrelerce sürüklendi

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Bartın-Zonguldak yolunda, yan yoldan ana yola çıkmak isteyen minibüse çarptıktan sonra karşı şeride fırlayan motosikletin sürücüsü, hafif ticari aracın altında 70 metre sürüklendi. Hastaneye kaldırılan motosikletlinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Motosiklet karşı şeride fırladı; metrelerce sürüklendi mask
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Zonguldak istikametine gitmekte olan Barış Özcan yönetimindeki  motosiklet, yan yoldan ana yola çıkmak isteyen Yaşar Gürses yönetimindeki minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü Özcan’a Zonguldak’tan Bartın’a seyir halindeki Latif Kadam yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Özcan, aracın altında kalarak, yaklaşık 70 metre sürüklendi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kaza sonrasında çevreden yetişen vatandaşlar tarafından hafif ticari aracın altından çıkarılan Barış Özcan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Barış Özcan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Yaşar Gürses ve Latif Kadam ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

# ilgili, Polis, sağlık, kaza

24 May 2024 - 22:53 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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