24 May 2024 - 22:34- Asayiş G:

Son dakika! Derneğe silahlı saldırı

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İstanbul Başakşehir'de Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne silahlı saldırı düzenlendi.

24 May 2024 - 22:34 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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