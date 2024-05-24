Son dakika! Derneğe silahlı saldırı

İstanbul Başakşehir'de bulunan Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA