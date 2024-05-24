24 May 2024 - 22:02- Gündem G:

Kan donduran olay! 2 çocuk annesi kadın evinde boğazı kesilmiş bulundu

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Samsun'da 2 çocuk annesi kadın, eşi tarafından evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Kan donduran olay! 2 çocuk annesi kadın evinde boğazı kesilmiş bulundu mask
Kan donduran olay! 2 çocuk annesi kadın evinde boğazı kesilmiş bulundu
Kan donduran olay! 2 çocuk annesi kadın evinde boğazı kesilmiş bulundu
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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'ndeki 17 katlı sitenin 13. katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Yıldırım (41) evine geldiğinde 2 çocuk annesi eşi Kader Yıldırım'ı (39) boğazı kesilmiş halde hareketsiz olarak buldu.

Kan donduran olay! 2 çocuk annesi kadın evinde boğazı kesilmiş bulundu

Olay 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Kader Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kadının cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Kan donduran olay! 2 çocuk annesi kadın evinde boğazı kesilmiş bulundu

Koca Fatih Yıldırım ifadesine başvurulmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Fatih Yıldırım'ın eşinin kolundaki altınların çalınmış olduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: NTV

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24 May 2024 - 22:02 - Gündem

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