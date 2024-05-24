Korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil su kanalına girip, takla attı: 2 yaralı 

Edirne'nin Keşan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına giren ve takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Radyolink Yolu’nda meydana geldi. Atatürk Bulvarı yönüne doğru gitmekte olan S.U. (52) yönetimindeki 59 AFA 889 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına girip, ardından takla attı. Kazada, sürücü S.U. ve otomobildeki D.G., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.