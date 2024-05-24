Şarkıcı Hatice'den ilginç tepki

Şarkıcı Hatice sosyal medyayı etkili kullanan ünlüler arasında. Her paylaşımıyla olay olmasını bilen isim kıyafetiyle ve paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Son olarak ise köpek taklidi yapıp bir çocuğun elinden yemek yediği anları paylaşan Hatice, sokak hayvanları yasasına tepki göstermeyi amaçladı. Hatice paylaşımına, "Daha ne kadar açıklayıcı olabilirim, doyurmak yerine öldürmek neden?" notunu düştü.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.