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Şarkıcı Hatice'den ilginç tepki

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Şarkıcı Hatice sosyal medyada her hareketiyle gündem olmaya devam ediyor. Köpek taklidi yaptığı görüntülerle yine tüm dikkatleri çekti.

Şarkıcı Hatice'den ilginç tepki mask
Şarkıcı Hatice'den ilginç tepki
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Şarkıcı Hatice sosyal medyayı etkili kullanan ünlüler arasında. Her paylaşımıyla olay olmasını bilen isim kıyafetiyle ve paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Son olarak ise  köpek taklidi yapıp bir çocuğun elinden yemek yediği anları paylaşan Hatice, sokak hayvanları yasasına tepki göstermeyi amaçladı. Hatice paylaşımına, "Daha ne kadar açıklayıcı olabilirim, doyurmak yerine öldürmek neden?" notunu düştü.

Şarkıcı Hatice'den ilginç tepki

Kaynak: Haber Merkezi

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24 May 2024 - 21:50 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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