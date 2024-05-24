Şarkıcı Hatice'den ilginç tepki

Şarkıcı Hatice sosyal medyayı etkili kullanan ünlüler arasında. Her paylaşımıyla olay olmasını bilen isim kıyafetiyle ve paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Son olarak ise köpek taklidi yapıp bir çocuğun elinden yemek yediği anları paylaşan Hatice, sokak hayvanları yasasına tepki göstermeyi amaçladı. Hatice paylaşımına, "Daha ne kadar açıklayıcı olabilirim, doyurmak yerine öldürmek neden?" notunu düştü.

Kaynak: Haber Merkezi