12 yaşında Esma günlerdir kayıp

6 çocuk annesi Suriyeli Avsaf Elkilo, 18 Mayıs’ta hastalanan küçük oğlu Abdullah'ı hastaneye götürdü. İddiaya göre, Elkilo’nun o sırada evde olan kızı Esma Elmuhammed, kapıyı çalan 3 kadınla bir süre konuştuktan sonra onlarla birlikte dışarı çıktı. Eve döndüğünde kızına ulaşamayan, tanımadığı kişiler tarafından götürüldüğünü öğrenen Avsaf Elkilo, polise başvurdu.

'KIZIM DAHA ÇOK KÜÇÜK'

Kızından o günden bu yana haber alamayan Elkilo, can güvenliğinden endişe duyduğunu söyledi. Kızının bulunmasını isteyen Elkilo, gözyaşı dökerek yardım istedi. Elkilo, “Organ mafyaları mı kaçırdı, fuhuş mu yaptırıyorlar, çok tedirgin ve endişeliyim. Haber alamıyorum. Kızımın kaçması için hiç sebep yok, kaçırıldığını düşünüyorum. Kızım daha çok küçük” diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA