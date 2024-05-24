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Toprak kayması faciası: 100'den fazla ölü var

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Avustralya’nın kuzeyindeki Papua Yeni Gine’de meydana gelen toprak kayması sonucu, 100’den fazla kişinin toprak altında kaldığı açıklandı.

Toprak kayması faciası: 100'den fazla ölü var mask
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Papua Yeni Gine’nin Enga eyaletinde bugün meydana gelen olayda, kırsal alanda bulunan Kaokalam adlı köydeki evlerin heyelan sonucu toprak altında kaldığı açıklandı. Yerel basına konuşan görgü tanıkları, ‘eşi benzeri görülmemiş bir afet’ olarak tanımladıkları olayda 100’den fazla kişinin toprak altında kaldığını belirtti. Arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalara başladığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

# Gelen, Bir, açıklandı

24 May 2024 - 20:52 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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