Toprak kayması faciası: 100'den fazla ölü var

Papua Yeni Gine’nin Enga eyaletinde bugün meydana gelen olayda, kırsal alanda bulunan Kaokalam adlı köydeki evlerin heyelan sonucu toprak altında kaldığı açıklandı. Yerel basına konuşan görgü tanıkları, ‘eşi benzeri görülmemiş bir afet’ olarak tanımladıkları olayda 100’den fazla kişinin toprak altında kaldığını belirtti. Arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalara başladığı kaydedildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.