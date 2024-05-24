'Bataklık' davasında 73 sanıktan 72'sine

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik yürüttüğü 'Bataklık' soruşturmasına ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, aralarında örgüt liderleri Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu 72 sanığa beraat kararı verdi.

Ankara'da 30 Haziran 2020'de başlatılan operasyonla, 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen, örgüt liderleri Nejat Daş ve Çetin Gören ile birlikte 113 kişi gözaltına alındı. Örgüt liderlerinin de aralarından bulunduğu 26 sanık, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, Nejat Daş ve Çetin Gönen örgüt lideri, 5 kişi örgüt yöneticisi, 53 kişi örgüt üyesi ve 13 kişi ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden pozisyonda yer aldı. Toplam 73 sanık hakkında Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın önceki celselerinde tutuklu sanıklardan 18'i tahliye edildi. Tutuklu kalan 8 sanık Çetin Gören, Nejat Daş, Cemal Deniz Şahan, Faruk İşcan, Handan Kaymaz, Kevork Durna, Murat Budanlıoğlu ve Zülfü Menga da sonraki celsede tahliye edildi.

72 SANIK BERAAT ETTİ

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, bir önceki celsede savcının esasa ilişkin mütalaasını açıkladığını belirterek, sanıklara ve avukatlarına son savunmalarını yapması için söz verdi. Sanıklar ve avukatları, önceki celselerde yaptıkları savunmaları tekrarladıklarını ifade ederek, iddianamede isnat edilen suçların unsurlarının oluşmadığını söyledi ve beraatlerini talep etti. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, örgüt yöneticisi oldukları iddiasıyla yargılanan aralarında Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu 7 sanığın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan beraatlerine hükmetti. Mahkeme, söz konusu sanıkların üzerine atılı 'Zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçundan da beratlerine karar verdi.

Mahkeme, 'Suç örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan 53, 'Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle' suçlanan 13 sanık hakkında da beraat kararı verdi. Mahkeme sanıklardan Servet Daş'ı '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların isnat edilen suçları işlendiklerini gösterir her türlü şüpheden uzak somut, kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle verilen beraat kararları, mahkeme heyetinde oy birliğiyle alındı.