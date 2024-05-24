İliç maden faciasıyla ilgili flaş gelişme! 6 isim daha tutuklandı

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nin liç sahasında meydana gelen kayma, büyük bir çevresel ve insani felakete yol açmıştı. Olayın ardından hazırlanan yeni bilirkişi raporu, yaşananları ‘iş kazası’ olarak nitelendirirken, Anagold Madencilik’in Türkiye Müdürü Cengiz Yalçın Demirci’nin de aralarında bulunduğu 13 kişinin asli kusurlu olduğunu belirledi. Ayrıca, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunda imzası bulunan yetkililer de asli kusurlu sayıldı.

NE OLMUŞTU?

15 Mart 2022’de meydana gelen kayma olayında, 9 işçi hayatını kaybetmiş ve 5 işçi hala siyanürlü toprak altında bulunuyor. Bu trajik olay, Anagold Madencilik’in yığın liç sahasında meydana gelmiş ve büyük bir çevre kirliliğine yol açmıştı. İlk incelemelerden itibaren olayın sebepleri ve sorumluları üzerine yoğun tartışmalar başlamıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DETAYLARI

Olayın üzerinden geçen sürede bilirkişiler, üçüncü kez rapor hazırlayarak olayın sebeplerini ve sorumlularını detaylandırdı. Raporda öne çıkan bulgular şu şekilde özetlendi:

Proje Yönetim Eksiklikleri: Proje yönetim mekanizmasının doğru şekilde kurulmamış olması ve faz4B olarak kapasite artışına gidilmesi olayın sebepleri arasında gösterildi.

Tasarım Hataları: Hazırlanan projelerdeki tasarım hatalarının bulunması ve işletme aşamasında proje tasarım kriterlerinin yetersiz takip edilmesi önemli kusurlar arasında yer aldı.

Uyarı Sistemlerinin Yetersizliği: Çatlakların uyarı vermesi sonrası etkin bir yönetim sistemi bulunmaması olayın büyümesine neden oldu.

ASLİ VE TALİ KUSURLULAR

Bilirkişi raporunda, toplamda 39 kişinin kusurlu bulunduğu belirtildi. Bunlardan 13 kişi asli kusurlu olarak sayılırken, 26 kişi ise tali kusurlu bulundu. Asli kusurlular arasında Anagold Türkiye Müdürü Cengiz Yalçın Demirci’nin yanı sıra operasyon şefi, işçi sağlığı ve güvenliği müdürü ve çeşitli mühendisler yer aldı.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE MEVZUAT İHLALLERİ

Raporda ayrıca olayın ciddi çevre kirliliğine neden olduğu belirtilerek, tasarım ve projelendirme aşamasında yapılan hatalara ve mevzuat ihlallerine dikkat çekildi. Yığın liçin duraylılık analizinde meri mevzuat gerekliliklerini sağlayacak veri setlerinin kullanılmadığı ve Maden ve Çevre Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmediği vurgulandı.

ALTI KİŞİ TUTUKLANDI

Raporun yayımlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Anagold Madencilik’in üst düzey yetkilileri tutuklandı. Tutuklananlar arasında Anagold Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yalçın Demirci, Operasyon Şefi Fuat Yılmaz, Patlatma Mühendisi Muhammed Kılıç, İSG Müdürü Selçuk Çiftlik, Proje Müdürü Shaun Schwartz ve Mühendis İshak Aslan bulunuyor.

Kaynak: DHA