Önce otomobile çarptı; sonra şarampole devrildi

Elazığ yönünden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen peynir yüklü minibüs ile kavşaktan sol şeride dönen Remziye B. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Savrulan minibüs, durağa da çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüler ile Mehmet B. ve Mehmet Şeyhmus U. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Remziye B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA