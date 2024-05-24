- Asayiş

Önce otomobile çarptı; sonra şarampole devrildi

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Diyarbakır'da yaşanan feci kazada otomobil ile çarpışan peynir yüklü minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada, 1‘i ağır, 4 kişi yaralandı.

Önce otomobile çarptı; sonra şarampole devrildi mask
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Elazığ yönünden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen  peynir yüklü minibüs ile kavşaktan sol şeride dönen Remziye B. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Savrulan minibüs, durağa da çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüler ile Mehmet B. ve Mehmet Şeyhmus U. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Remziye B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# ilgili, Gelen, Otomobil

24 May 2024 - 20:17 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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