Yolda bulduğu kelepçe başına bela oldu

İskenderun ilçesinde bir kişi, yolda yürürken kelepçe buldu. Kelepçeyi arızalı olabileceğini düşünerek koluna takan kişi, yanlışlıkla kilitledi. Üzerinde anahtar olmayan kelepçe, çıkartılamadı. Evine dönen kişi, itfaiyeye ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler, kelepçeyi keserek çıkardı. Kelepçenin kime ait olduğu ise bilinmiyor.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.