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Yolda bulduğu kelepçe başına bela oldu

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişinin yolda bulduğu bileklik başına bela oldu. Yolda bulduğu kelepçeyi bileğine takan kişi bileğinde kilitlenince, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yolda bulduğu kelepçe başına bela oldu mask
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İskenderun ilçesinde bir kişi, yolda yürürken kelepçe buldu. Kelepçeyi arızalı olabileceğini düşünerek koluna takan kişi, yanlışlıkla kilitledi. Üzerinde anahtar olmayan kelepçe, çıkartılamadı. Evine dönen kişi, itfaiyeye ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler, kelepçeyi keserek çıkardı. Kelepçenin kime ait olduğu ise bilinmiyor. 

Kaynak: DHA

# Bir, Gelen

24 May 2024 - 20:09 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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