Bakan Yumaklı: IPARD programlarından gençlere 30,3 milyar lira hibe ödendi

BİYOÇEŞİTLİLİK MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI

Bir dizi programa katılmak ve ziyaret için Adana’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftlik ziyaretinin ardından merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki Çukurova Biyoçeşitlilik Tanıtım Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada kurdele kesimini yapan Bakan Yumaklı, ardından Adana Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı ziyareti için merkezden ayrıldı.