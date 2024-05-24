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Ankara'da kuvvetli sağanak; yollar göle döndü, araçlar arızalandı/ Ek fotoğraflar

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24 May 2024 - 19:41 DHA Ankara- Gündem

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