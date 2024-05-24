Wanda Nara sınırları aştı. Çırılçıplak pozu sosyal medyayı salladı

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sınırları aşmaya devam ediyor. Yakın zamanda +18 içerikler üreteceğini açıklayan ünlü isimden adımlar da gelmeye başladı. Divasplay profilini oluşturan Wanda Nara kapak kısmına çırılçıplak bir pozunu ekledi.

17 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla takipçilerini şaşırtan Wanda, geçtiğimiz haftalarda eşi Icardi ile çektiği erotik kliple gündem olmuştu. Bu klibin ardından ise +18 içerikler üretmeye karar verdiğini açıklamıştı.

Dün Divasplay platformunda daha önce de duyurduğu üzere profil oluşturdu. Wanda Nara, profil fotoğrafına yüzünü koysa da, kapak fotoğrafına çırılçıplak pozunu ekledi. Nara'nın pozu sosyal medyayı salladı.

Kaynak: Haber Merkezi