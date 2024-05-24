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Adnan Oktar davasında flaş gelişme

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Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen davanın ara kararını açıklayan mahkeme Berat Kartal, Yusuf Erkan Özoğuz, Pınar Demir ve Dilşad Kurt'un tahliyelerine karar verdi.

Adnan Oktar davasında flaş gelişme mask
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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 8 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. 2 tutuklu sanık ise mahkemeye getirildi.

4 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmada avukat beyanları alındıktan sonra mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme ara kararında Berat Kartal, Yusuf Erkan Özoğuz, Pınar Demir, Dilşad Kurt'un tahliye edilmesine karar verdi. Adnan Oktar, Aslı Efeoğlu, Elvan Şahin, Emine Mine Kalça, Ferhunde Eda Babuna, Meltem Arıkan Daban'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 10-11-12 Temmuz tarihine ertelendi.

Kaynak: DHA

# İstanbul, ceza, avukat

24 May 2024 - 19:35 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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