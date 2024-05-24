- Asayiş

Korkunç kaza! İş makinesi ile duvar arasında sıkıştı

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Gaziantep'te korkunç bir iş kazası yaşandı. İş makinesi ve duvar arasında sıkışan inşaat firmasının saha sorumlusu İmam Yıldırım (45), hayatını kaybetti.

Korkunç kaza! İş makinesi ile duvar arasında sıkıştı mask
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İnşaat alanında altyapı çalışması yapılırken firmada saha sorumlusu olarak görev yapan İmam Yıldırım, iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Yıldırım, işçilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Kaynak: DHA

# ilgili, Jandarma, acil

24 May 2024 - 19:29 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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