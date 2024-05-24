Korkunç kaza! İş makinesi ile duvar arasında sıkıştı

İnşaat alanında altyapı çalışması yapılırken firmada saha sorumlusu olarak görev yapan İmam Yıldırım, iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Yıldırım, işçilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Kaynak: DHA