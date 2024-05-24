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İliç'teki maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı; 13 kişi asli, 26 kişi de tali sorumlu bulundu

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ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde, 9 işçinin toprak altında kaldığı maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporunu tamamladı. ODTÜ ve İÜ Cerrahpaşa Üniversitesi ile AFAD'dan uzmanlarından oluşan bilirkişi...

İliç'teki maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı; 13 kişi asli, 26 kişi de tali sorumlu bulundu mask
İliç'teki maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı; 13 kişi asli, 26 kişi de tali sorumlu bulundu
İliç'teki maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı; 13 kişi asli, 26 kişi de tali sorumlu bulundu
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ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde, 9 işçinin toprak altında kaldığı maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporunu tamamladı. ODTÜ ve İÜ Cerrahpaşa Üniversitesi ile AFAD'dan uzmanlarından oluşan bilirkişi, kazayla ilgili 13 kişiyi asli, 26 kişiyi tali kusurlu buldu.

İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait altın madeni sahasında, 13 Şubat'ta meydana gelen heyelan sonrası 9 işçi toprak altında kaldı. Toprağın altındaki 9 işçiden 4'ünün cansız bedeni ekipler tarafından çıkarıldı. Kazayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Kazayla ilgili ODTÜ, İÜ Cerrahpaşa Üniversitesi akademisyenleri ile AFAD'dan uzmanından oluşan bilirkişi heyeti raporunu tamamladı. Kolluk kuvvetleri tarafından alınan raporları inceleyen, olayla ilgili şüphelilerin verdiği ifadeleri değerlendiren bilirkişi heyeti, maden ocağındaki heyelanla ilgili fotoğrafları da tek tek kontrol etti. Bilirkişi heyeti tarafından tamamlanan 260 sayfalık raporda, 13 kişi asli kusurlu, 26 kişi de tali sorumlu bulundu.

'ÇED OLUMLU KARARI VEREN YETKİLİLER 'ASLİ KUSURLU'

Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde şu değerlendirmeye yer verildi: 

"Olayın, yürürlükte olan 5510 sayılı SGK Kanunu 13/a-b maddesi gereğince bir 'iş kazası' olduğu, olayın meydana gelmesinde; proje yönetim mekanizmasının doğru/ işler şekilde kurulmamış olmamasının; Faz4B olarak kapasite artışına gidilmiş olmasının ve hazırlanan projelerdeki tasarım esksiklik/ hatalarının bulunmasının, işletme aşamasında proje tasarım kriterlerinin yetersiz takip edilmesinin, Faz5 inşaatı sırasında, yığın liçine yakın mesafelerde ve yüksek miktarda patlayıcı kullanılarak yapılan patlatmaların yığın liçine olası hasar risklerinin belirlenmemesinin, uyarı sistemlerinin yetersiz olmasının, çatlakların uyarı vermesi sonrası olayın etkin şekilde yönetilmesini sağlayacak sistemin bulunmamasının etkili olduğu, olayın çevre kirliğine sebep olduğu, tasarım ve projelendirme aşamasında yığın liçin duraylılık analizinde hazırlanan raporlarda meri mevzuatlarının gerekliliklerini sağlayacak veri setlerinin kullanılmadığı, Maden ve Çevre Kanunu kapsamındaki yükümlüklerin yerine getirilmediği, 9 kişinin hayatını kaybettiği olayda 13 şahısın 'asli kusurlu' olduğu, 26 şahısın, 'tali kusurlu' olduğu, ayrıca, 7 Ekim 2021 tarih ve 6421 kayıt sıra numaralı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararı veren yetkililerin 'asli kusurlu' olduğu, kazada kaçınılmazlık unsuru bulunmadığı, ortak kanaatine varılmıştır."

ASLİ KUSURLULAR

Bilirkişi heyeti tarafından asli kusurlu bulunanlar şu isimler oldu:

Global Projeler Başkan Yardımcısı John Harmse, Anagold Ülke Müdürü, Anagold Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yalçın Demirci, Anagold, Operasyon Başkan Yardımcısı Iain Ronald Guılle, Anagold, Sürdürülebilir Yatırım Projeleri Müdürü Shaun Schwartz, Anagold Kıdemli Geoteknik Mühendisi Ali Rıza Kalender, Anagold Maden Operasyon Şefi Fuat Yılmaz, Anagold İSG Müdürü Selçuk Çiftlik, Proje Koordinatörü Ömer Ardıç, Anagold Operasyon Direktörü Kenan Özdemir, Tasarım Mühendisleri Luis Quırındongo, Vinh Luu Le Kontrol Mühendisi Kevin Gunesh ve Anagold Delme Patlatma Mühendisi Muhammed Kılıç. 

VALİ AYDOĞDU: TUTUKLAMA YOK

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporunda 13 kişinin kusurlu bulunduğunu, kusurlu bulunanların ifadelerine başvurulacağını açıkladı. Vali Aydoğdu, olayla ilgili herhangi bir tutuklama olmadığını söyledi.

24 May 2024 - 19:22 DHA Erzincan- Gündem

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