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Akdeniz derbisinde kadrolar açıklandı

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Trendyol Süper Lig'de haftanın açılış maçında karşılaşacak olan Corendon Alanyaspor - Antalyaspor maçının kadroları açıklandı

Akdeniz derbisinde kadrolar açıklandı mask
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OBA Stadyumu'nda FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele saat 20.00'de başlayacak. Müsabakaya temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğrul Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Lima, Furkan Bayır, Aliti, orta alanda Janvier, Novais, Efecan Karaca, hücumda Yusuf Özdemir, Eduardo ve ileri uçta da Hwang ilk 11'i maça başlayacak.
Konuk ekip Antalyaspor ise sahaya, Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Kaluzinski, Van De Streek, Safuri, Milosevic, Larsson ve Buksa ilk 11'i ile çıkacak. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanyaspor, Antalyaspor

24 May 2024 - 19:17 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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