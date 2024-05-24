Akdeniz derbisinde kadrolar açıklandı

OBA Stadyumu'nda FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele saat 20.00'de başlayacak. Müsabakaya temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğrul Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Lima, Furkan Bayır, Aliti, orta alanda Janvier, Novais, Efecan Karaca, hücumda Yusuf Özdemir, Eduardo ve ileri uçta da Hwang ilk 11'i maça başlayacak.
Konuk ekip Antalyaspor ise sahaya, Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Kaluzinski, Van De Streek, Safuri, Milosevic, Larsson ve Buksa ilk 11'i ile çıkacak. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.