24 May 2024 - 19:04- Gündem G:

Alanya'da makilik alanda yangın

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Alanya'da yerleşim yerlerine yakın makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alanya'da makilik alanda yangın mask
Alanya'da makilik alanda yangın
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Alara Mahallesi Köprü mevkisinde, yerleşim yerlerine yakın makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alanya'da makilik alanda yangın

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 31 personel müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: AA

# Alanya, alara mahallesi, Kontrol altına alındı, Yangın, etti

24 May 2024 - 19:04 AA Antalya- Gündem

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