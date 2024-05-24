24 May 2024 - 18:49- Gündem G:

Okulda korkunç olay! 'Hamburger yeme' yarışması yapan 8 yaşındaki çocuk boğuldu

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Düzce'de okulda arkadaşlarıyla hızlı hamburger yeme yarışına giren 8 yaşındaki çocuk boğularak öldü.

Okulda korkunç olay! 'Hamburger yeme' yarışması yapan 8 yaşındaki çocuk boğuldu mask
Okulda korkunç olay! 'Hamburger yeme' yarışması yapan 8 yaşındaki çocuk boğuldu
Okulda korkunç olay! 'Hamburger yeme' yarışması yapan 8 yaşındaki çocuk boğuldu
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Düzce'de ilkokulun kantininde, arkadaşlarıyla 'hızlı hamburger yeme' yarışına giren 8 yaşındaki Eftelya Kaymak'ın (8) nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan talihsiz çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 

Okulda korkunç olay! 'Hamburger yeme' yarışması yapan 8 yaşındaki çocuk boğuldu

Olay, öğle saatlerinde Çay Mahallesi’nde bulunan Işık İlkokulu’nda meydana geldi. İlkokul öğrencisi Eftelya Kaymak, arkadaşlarıyla birlikte kantinden hamburger aldı. Çocuklar, daha sonra kendi aralarında hızlı hamburger yeme yarışına girdi. Bu sırada Eftelya Kaymak'ın nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan küçük kızı gören öğretmenler, müdahalede bulunmaya çalışıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen Eftelya, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Okulda korkunç olay! 'Hamburger yeme' yarışması yapan 8 yaşındaki çocuk boğuldu

Eftelya'nın acı haberini alan ailesi ile yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olayla ilgili hem adli he de idari soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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24 May 2024 - 18:49 DHA Düzce- Gündem

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