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MİT'ten 2 teröriste nokta operasyon

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Türk Silahlı Kuvvetleri harekat bölgelerine yönelik eylem talimatlarını içeren notları taşıdığı belirlenen PKK/KCK mensupları 'Nujiyan İsyan' kod adlı Hadice Kaya ve 'Diljin Azadi' kod adlı Heva Kivelçek, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT'ten 2 teröriste nokta operasyon mask
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MİT, Hadice Kaya ve Heva Kivelçek'in, örgüt yöneticilerinin Hakurk’taki Türk Silahlı Kuvvetleri harekat bölgesine yönelik eylem talimatlarını içeren notları taşıdıklarını tespit etti. MİT'in örgüt içerisindeki ajanları sayesinde iki teröristin örgüt üst yönetiminin talimatlarını aktarmak üzere gece saatlerinde harekete geçeceği öğrenildi. Gerçekleştirilen takip sonrasında operasyon kararı alındı. Teröristler Hadice Kaya ile Heva Kivelçek, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

'Nujiyan İsyan' kod adlı Hadice Kaya, 2015 yılında PKK/KCK saflarına katıldı. 2016’da Gare’de silahlı ideolojik eğitim alan Kaya, 2018 yılında Avaşin’e geçti. Son olarak Hakurk alanındaki harekat bölgesi mücavirinde faaliyet gösterdi.

Suriye/Afrinli olan 'Diljin Azadi' kod adlı Heva Kivelçek ise 2015 yılında çocuk yaşta örgüt tarafından silah altına alındı. Gare’de 2018 yılında silahlı/ideolojik eğitim alan Heva Kivelçek, Avaşin bölgesinde suikast eğitimi aldı. 

Kaynak: DHA

# Son, çocuk, etti, eğitim

24 May 2024 - 18:41 - Gündem

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