Sel fena vurdu; iki çocuk suya kapıldı

Yabancı uyruklu 4-5 yaşlarındaki 2 kardeş, suya kapıldı. Sel suyunun yokuştan aşağı sürüklediği çocuklar, yan yoldan çıkan bir cipin altından geçip, caddenin kenarında park halindeki ticari aracın altına girdi. Olayı farkeden çevre sakinleri yardıma koştu. Çocuklardan birisi kurtarılırken, aracın altında sıkışan diğer çocuk yaklaşık 5 dakika süren uğraş sonucu çıkarıldı. İki kardeş, daha sonra çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.