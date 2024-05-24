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Sel fena vurdu; iki çocuk suya kapıldı

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Sağanak nedeniyle Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. 4-5 yaşlarındaki 2 kardeş, suya kapıldı.

Sel fena vurdu; iki çocuk suya kapıldı mask
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Yabancı uyruklu 4-5 yaşlarındaki 2 kardeş, suya kapıldı. Sel suyunun yokuştan aşağı sürüklediği çocuklar, yan yoldan çıkan bir cipin altından geçip, caddenin kenarında park halindeki ticari aracın altına girdi. Olayı farkeden çevre sakinleri yardıma koştu. Çocuklardan birisi kurtarılırken, aracın altında sıkışan diğer çocuk yaklaşık 5 dakika süren uğraş sonucu çıkarıldı. İki kardeş, daha sonra çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

# Bir, sağlık, çocuk

24 May 2024 - 18:35 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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