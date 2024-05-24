Alanya Şoförler Odası’ndan oto-galerici esnaflara müjde

TİCARET Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, galerici esnafının en büyük sorunu olan yetki belgeleri ile ilgili düzenlemenin en geç bir hafta içerisinde çözüleceğinin ve yetki belgesi olmayan galerici esnafının yetki belgelerini alabileceklerinin müjdesini verdi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya ‘’Geçtiğimiz günlerde, önceki dönem Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ak Parti Milletvekillerimiz Av. İbrahim Etem Taş ve Av. Mustafa Köse, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanımız sayın Adlıhan Dere, Serik Ulaştırma Hizmetleri Başkanımız sayın Sedat Karagöz ile Ticaret Bakanımız sayın Prof. Dr. Ömer Bolat’ı makamında ziyaret ederek galerici esnaflarımızın sorunlarını ilettik. Galerici esnaflarımızın en büyük sorunu olan yetki belgeleri ile ilgili Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat galerici esnafların yetki belgeleri ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları bildiklerini, bu konuda düzenlemenin en geç bir hafta içinde tamamlanacağını ve yetki belgesi olmayan galerici esnafların en kısa süre de yetki belgelerini alabileceklerinin müjdesini verdi. Galerici esnaflarımızın yetki belgesi ile ilgili sorununun çözüme kavuşması ile ilgili çalışmaları konusunda Ticaret Bakanımıza tüm galerici esnaflarımız adına teşekkür ederim’’ dedi.

Kaynak: Haber Merkezi