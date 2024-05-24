Büyük gurur! Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da yılın en iyisi seçildi

İtalya Serie A'da heyecan sona erdi. Şampiyonluğa ulaşan Inter, tarihindeki 19. kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi. Milano temsilcisinin sezondaki en büyük yıldızlarından birisi ise şüphesiz Hakan Çalhanoğlu idi.

Inter ile ligde 31 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 13 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Milli yıldız, Serie A'da yılın en iyi orta saha oyuncusu seçilerek büyük bir başarıya imza attı. Ligin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Hakan Çalhanoğlu ile Atalanta'dan Hollandalı Teun Koopmeiners ve Milan'dan ABD'li Christian Pulisic, 2023-24 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu ödülü yarışında geride bıraktı.

Kaynak: KARAR