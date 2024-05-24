24 May 2024 - 18:11- Gündem G:

Tüketicilere kötü haber! Kola ve meyve sularına zam

ABONE OL Google News Sayfamız

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, kola gibi gazlı içecekler ve meyve sularına zam geldiğini açıkladı

Tüketicilere kötü haber! Kola ve meyve sularına zam mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Alkollü içeceklerden sonra gazlı içecek ve meyve sularına da zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar daha önce yaptığı açıklamada gazlı içeceklere yüzde 12,5 ila 17,5 arasında zam geleceğini belirtmişti.

Tüketicilere kötü haber! Kola ve meyve sularına zam

FİYATLAR ARTTI

Dündar son yaptığı açıklamada zamlı fiyatları paylaştı. Zamla birlikte 1 litre kola 35 TL, kutu kolalar ise 30 TL oldu. 330 ml meyve suları da 30 TL oldu.

Zamların bazı ürünlerde 1 Haziran, bazılarında ise 5 Haziran'da uygulanmaya başlayacağı aktarıldı.

Kaynak: MYNET

# meyve suyu, zam, kola, Son, yüzde

24 May 2024 - 18:11 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Vatman ıslanmasın diye şemsiye tuttu; o anlar kamerada mask
Vatman ıslanmasın diye şemsiye tuttu; o anlar kamerada
Mansur Yavaş: Hesap vermeyen belediye başkanı olmaz mask
Mansur Yavaş: Hesap vermeyen belediye başkanı olmaz
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Vatandaş tercihte bulundu diye kızamazsınız mask
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Vatandaş tercihte bulundu diye kızamazsınız
Mersin-Antalya kara yolu tamamlandığında ulaşım süresi 2,5 saat kısalacak mask
Mersin-Antalya kara yolu tamamlandığında ulaşım süresi 2,5 saat kısalacak
Bakan Yumaklı: 1,2 milyar lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarıyoruz mask
Bakan Yumaklı: 1,2 milyar lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarıyoruz
Kaş Adliyesi'nde 'tuvalet' krizi çözülemedi mask
Kaş Adliyesi'nde 'tuvalet' krizi çözülemedi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber