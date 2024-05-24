Tüketicilere kötü haber! Kola ve meyve sularına zam

Alkollü içeceklerden sonra gazlı içecek ve meyve sularına da zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar daha önce yaptığı açıklamada gazlı içeceklere yüzde 12,5 ila 17,5 arasında zam geleceğini belirtmişti.
FİYATLAR ARTTI
Dündar son yaptığı açıklamada zamlı fiyatları paylaştı. Zamla birlikte 1 litre kola 35 TL, kutu kolalar ise 30 TL oldu. 330 ml meyve suları da 30 TL oldu.
Zamların bazı ürünlerde 1 Haziran, bazılarında ise 5 Haziran'da uygulanmaya başlayacağı aktarıldı.
Kaynak: MYNET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.