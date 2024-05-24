- Asayiş

Günlerdir kayıp aranıyordu; kötü haber geldi

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Artvin'in Şavşat ilçesinde, kendisinden 23 gündür haber alınamayan Sıddık Gögercin’in (76) Çoruh Nehri’nde cansız bedeni bulundu.

Günlerdir kayıp aranıyordu; kötü haber geldi mask
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2 Mayıs’ta doktora gideceğini belirterek evinden ayrılan Sıddık Gögercin, geri dönmedi. Gögercin’in ailesi durumun üzerine ihbarda bulundu. Ancak ekiplerin, arama çalışmalarında sonuç alınamadı.

NEHİRDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bugün sabah saatlerinde Artvin-Şavşat kara yolunun yaklaşık 30'uncu kilometresi Ortaköy mevkisindeki Çoruh Nehri'nde ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.  Ekiplerin incelemelerinde, göldeki kişinin Sıddık Gögercin olduğunu belirlendi. Sıddık Gögercin’in cansız bedeni, ekipler tarafından botlarla kıyıya çıkarıldı. 

Kaynak: DHA

# Artvin, Ceset

24 May 2024 - 18:11 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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