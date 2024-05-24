Günlerdir kayıp aranıyordu; kötü haber geldi

2 Mayıs’ta doktora gideceğini belirterek evinden ayrılan Sıddık Gögercin, geri dönmedi. Gögercin’in ailesi durumun üzerine ihbarda bulundu. Ancak ekiplerin, arama çalışmalarında sonuç alınamadı.
NEHİRDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Bugün sabah saatlerinde Artvin-Şavşat kara yolunun yaklaşık 30'uncu kilometresi Ortaköy mevkisindeki Çoruh Nehri'nde ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin incelemelerinde, göldeki kişinin Sıddık Gögercin olduğunu belirlendi. Sıddık Gögercin’in cansız bedeni, ekipler tarafından botlarla kıyıya çıkarıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.